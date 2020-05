Es ist wieder etwas lebendiger geworden im Tal. Die Spielplätze sind seit kurzem geöffnet, viele haben schon ihren ersten Friseurbesuch nach den Ausgangsbeschränkungen erledigt. Und auch die Gastronomie bereitet sich aufs Wiederöffnen vor. Steinschalerhof-Hotelier Johann Weiss ist etwa bereits mit Masken und Plexiglasscheibe ausgestattet. Im Voralpenhof Hofegger in Frankenfels soll das Einchecken durch Schlüsselhinterlegung künftig ohne persönlichen Kontakt erfolgen.

Auch die Berghütten der Region rüsten sich für Mitte Mai, wenn jene Wanderer, die auch derzeit fleißig die Gipfel erklimmen, endlich wieder einkehren können. Überlegt werden ob der beschränkten Personenzahl pro Tisch auch kreative Ansätze, etwa ein Picknickangebot in der Wiese. Einholen werde man nicht können, was an Einbußen erlitten wurde, heißt es, aber ein guter Sommer könne helfen. Bleibt nur zu hoffen, dass die zweite Corona-Welle ausbleibt. Damit in der Gastronomie wieder Alltag einkehren kann.