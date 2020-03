Franz Singer ist neuer Kirchberger Bürgermeister. Noch nie hat in der Gemeinde ein Wahlergebnis für solchen Aufruhr gesorgt. Noch nie zuvor hat eine konstittuierende Sitzung so viele Zuhörer gesehen. Gleich nach der Wahl wurden Unmutsstimmen laut, auch via soziale Netzwerke. So war da vom „ignorierten Wählerwillen“ bis hin zu „mangelndem Demokratieverständnis“ zu lesen. Immerhin haben 334 Personen Herbert Gödel eine Vorzugsstimme gegeben, der dadurch einen Erdrutschsieg von Listenplatz sechs aufs Stockerl geschafft hat.

Der Gemeinderat hat klar – gegen den Volkswillen – entschieden: Weder zum Bürgermeister, noch in den Gemeindevorstand wurde Herbert Gödel gewählt. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass er trotz vorgesehenen Team-Wahlkampfs der VP einen privaten Wahlkampf beschritten hat. Die Bürger haben demokratisch gewählt. Der Gemeinderat auch. Jetzt ist Zeit, dass endlich wieder – gemeinsam (!)– für Kirchberg gearbeitet wird.