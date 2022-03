Gemeinsam geht‘s leichter

Wer abgelegen wohnt, der hat‘s in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling nicht immer leicht. So auch in der Hammerlmühlgegend in Loich. Hier fühlt sich Anrainer Reinhard Wilhelm ins Mittelalter versetzt.

Er befindet sich in einem schwarzen Loch des Internet-Universums. An zentralen Orten des Tals kann man hingegen flott durchs World Wide Web brausen. Doch entlegene Gebiete werden nur erschlossen, wenn es genug Interessenten gibt. Und die fehlen eben in vom Ortskern abgelegenen Bereichen wie der Hammerlmühlgegend. Wilhelms Vorschlag einer gemeindeübergreifenden Lösung macht Sinn: Von Kirchberg könnte Loich künftig mit besserem Internet versorgt werden.

Da eine gute Netzabdeckung zum Erhalt sämtlicher Infrastrukturen unverzichtbar ist, sollte die stets gute Zusammenarbeit der Talgemeinden daher auch hier weiter forciert werden.