Es geschehen noch Zeichen und Wunder vor Weihnachten, die einem auch in diesen Zeiten den Glauben an die Menschen zurückgeben. Gemeint ist hier nicht etwa das auch auf den Pielachtaler Adventmärkten präsente Ö3-Weihnachtswunder, für das die Dirndlhoheiten sammeln. Und das sicher viel beiträgt, um die Not armer Menschen in Österreich zu lindern.

Viel mehr bewegt noch die vorweihnachtliche Besinnung eines Pielachtalers, der in einem schwachen Moment mehr als 3.000 Euro aus einer Jacke entwendete. Die fehlten einem Familienvater nach der Sparvereinsauszahlung. Was folgte, zeigt, dass man den Glauben an die Menschheit noch nicht ganz aufgeben sollte. Der Appell des Vereinsobmanns, das Geld einfach per Post zurückzugeben, wirkte. Der Dieb nutzte die Chance, seinen Fehler zu korrigieren, und gab das Geld tatsächlich zurück.

Das zeigt, dass ein bisschen Menschlichkeit und Vertrauen die Gemeinschaft in der Gemeinde nur stärker macht.