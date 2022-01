Geschichte, hautnah

Sie ist ein Naturjuwel des Pielachtals: die Nixhöhle.

Viele haben die Frankenfelser Tropfsteinhöhle im Zuge eines Familienausflugs besucht oder zumindest von ihr gehört. Sie ist als Bleibe verschiedener Fledermausarten bekannt. Was weit weniger Menschen wissen, ist die Entdeckungsgeschichte der Höhle durch die Melker Pioniere. Jetzt widmen sich die „Filmchronisten“, ein Projekt der Leader Region, diesem Stück Zeitgeschichte, das nicht in Vergessenheit geraten sollte. Erfreulich: An den Dreharbeiten wirken wieder Menschen aus der Region mit. So wird der Entdecker durch einen Frankenfelser Höhlenführer und Schauspieler dargestellt. Sobald es Corona zulässt, werden die Frankenfelser die Ersten sein, die den Film sehen dürfen. Die „Filmchronisten“ schaffen es immer wieder: mit lebendiger Geschichte „vor der Haustüre“ die Verbundenheit zur Region zu stärken.