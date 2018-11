14 Menschen ermordet auf den Straßen von Frankenfels, durch einen Genickschuss, weil sie nicht mehr weitergehen konnten, zurück ins KZ Mauthausen. Dieses Szenario aus der dunkelsten Zeit unserer Geschichte können sich heute viele nicht mehr vorstellen. Nur unsere Groß- und Urgroßeltern erinnern sich noch, wie es war zu dieser Zeit.

Und einige von ihnen warnen auch, dass die Stimmung heute der vor dem Zweiten Weltkrieg ähnlich ist. Es werden ganze Menschengruppen vernadert, obwohl wir im Überfluss leben. Umso wichtiger ist es gerade jetzt, sich die Frevel der Geschichte wieder ins Gedächtnis zu rufen. In Frankenfels hat man das kürzlich getan. Dort wurde ein Gedenkstein am Friedhof gesetzt, um das Andenken an 14 in Frankenfels ermordete KZ-Gefangene zu erhalten. Denn angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Europäischen Union wird dieses Andenken weiter an Relevanz gewinnen, damit der Punkt, an dem die Stimmung ganz kippt, nicht übersehen wird. Gerade deswegen müssen wir uns dieser Geschichte stellen und sie nicht ausblenden.