Herbst ist Lesezeit

Es wird kälter draußen und früher dunkel. Der Sommer ist schon fast vorbei. Jetzt kommt die Jahreszeit, in denen Bücher helfen, sich wegzuträumen: in phantastische Welten, an den Strand oder auf den Spuren eines Kriminalfalles.

Neues Buch Mord im Pielachtal: Wolfgang Haydn schrieb Regionalkrimi

Jedes Jahr erscheinen zahlreiche Bücher zu diesem Zeitpunkt. Heuer zählen dazu auch eine Pielachtaler Autorin, die ihre Fantasy-Romane selbst verlegt, und ein Krimi, der unter anderem im Pielachtal spielt. Beide bieten den Leserinnen und Lesern regionale Bezugspunkte, ob über ihre Person oder Schauplätze mit Wiedererkennungswert.

Stromsparen ist heuer ohnehin das Gebot der Stunde. Also legen Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet beiseite und schalten Sie Ihren Fernseher ab. Und gönnen Sie sich stattdessen ein paar ruhige Stunden mit einem Buch und Ihrer LED-Leselampe.