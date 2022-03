Sie heißt Tamara und ist Ukrainerin, er heißt Pawel und ist Pole. Kennen- und lieben gelernt haben sich die beiden am Majdan Platz in Kiew. Dort, wo gerade erbitterte Kämpfe zwischen Putins Soldaten und Ukrainern stattfinden. Heute lebt das Paar in Ober-Grafendorf.

Das, was in Tamaras einstiger Heimat passiert, erschüttert beide. Für sie ist klar: Hilfe für Menschen in Not kennt keine Grenzen, egal welcher Nationalität man ist. Ihre Kontakte nach Polen und in die Ukraine können sie dabei bestens nutzen.

Und was freut: Die „Zuagroasten“ erhielten beim Spendensammeln für Kriegsflüchtlinge sofort größte Unterstützung unzähliger Pielachtaler. Die ersten Güter haben ihr Ziel schon erreicht. Helfen kann man nie genug, meint Tamara. Während die Ukrainerin weiter Spendenpakete herrichtet, passt ihre beste Freundin auf ihre Kinder auf. Die ist übrigens Russin. Auch diese Hilfe ist grenzenlos.