Im Einsatz für Mitmenschen

72 Stunden basteln, handwerken und mit anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. Die Katholische Jugend lud in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3 zur großen Sozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ und rund 500 Jugendliche folgten dem Aufruf niederösterreichweit. Zwei Projekte fanden sich auch im Pielachtal: So bekam der Antlashof in Hofstetten-Grünau unter anderem einen Gemeinschaftsraum und in Ober-Grafendorf wurde dem Kirchenplatz der letzte Schliff verpasst.

Auch wenn das Wetter zum Teil trüb und kalt war, die Jugendlichen im Pielachtal ließen sich nicht beirren. Beharrlich verfolgten sie ihr Ziel, etwas Gutes zu tun, zu helfen, wo ihr Einsatz gefragt ist.

Es ist schön, mitanzusehen, wie die Jugend für eine Sache brennt. Gerade in Zeiten der Pandemie, in denen die Gesellschaft immer mehr gespalten wird, ist das eine Wohltat.