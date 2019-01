Nicht nur Berufstätige, auch Schüler müssen häufig weite Strecken in Kauf nehmen. Wenn junge Pielachtaler etwa eine Höhere Schule besuchen, müssen sie pendeln, nach St. Pölten oder in die Bezirke Melk, Lilienfeld oder Scheibbs. Haben die Eltern nicht zufällig den gleichen Weg, kann es mühsam sein, an die Ausbildungsstätte zu gelangen. Umso wichtiger ist es, gerade in ländlichen Gegenden den öffentlichen Verkehr weiter auszubauen, etwa mit Regionalbussen. Derzeit läuft die Ausschreibung für ein solches Bussystem, das den Öffi-Verkehr verbessern soll.

Eines der Ziele ist die stärkere Anbindung der Schulstandorte, deshalb wurden als Vorleistung für die Ausschreibung die Zeiten für Unterrichtsanfang und -ende erhoben. Auch auf eine bessere Abstimmung mit der Mariazellerbahn wurde laut VOR geachtet. Das ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, die Situation der pendelnden Pielachtaler Schüler zu verbessern. Was es wirklich bringt, wird sich nach Umsetzung zeigen.