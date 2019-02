Es ist ein Krampf mit den Nahversorgern: Gibt es keinen, sind die Menschen unzufrieden und machen Druck, dass sich die Gemeinde, darum kümmern muss. Gibt es einen, kaufen nicht so viele Menschen ein, dass es sich für den Kaufmann lohnt.

Die Weinburger leben gerade wieder mit dieser Situation. Zwei Jahre lang existierte kein Geschäft in der 1.340-Einwohner-Gemeinde. Seit Ende Juni des Vorjahres kann jedoch wieder alles im Ort eingekauft werden, was man zum Leben braucht. „Wunderbar!“ sollte man denken, genau das, was die Bürger wollen. Auch Selbstgemachtes geht beim gelernten Fleischhauer über die Ladentheke. Dennoch kämpft er und muss seit Jahresbeginn mit nur einer Mitarbeiterin auskommen.

Es ist leicht nachvollziehbar, dass sich die Menschen in zwei Jahren ohne Geschäft eine andere Lösung suchten. Nur: Mit kleinen Einkäufen wird der Kaufmann auf Dauer nicht überleben können. Noch gibt es die Chance, ihn zu halten. Die Weinburger sollten diese nützen.