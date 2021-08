Was würden Jugendliche umsetzen, wenn sie Bürgermeister wären? Das wollte das „Streetwork Pielachtal“ im Zuge einer Online-Umfrage wissen. Wer an kostspielige Actionangebote denkt – weit gefehlt. Einfach Raum für die junge Generation schaffen und ihre bestehenden Treffpunkte verbessern, stand ganz oben auf der Wunschliste.

Ein Treffpunkt ist der Pavillon in Kirchberg mit naher Grünfläche. Beides wollen Jugendliche sinnvoll nutzen. Das Vorhaben „klimafitter Freiraum“ war geboren. Das brachliegende Areal wird von ihnen als Blühwiese bepflanzt, wo sie unbeschwerte Stunden verbringen können. „Aus Alt mach Neu“ lautet indes das Streetwork-Projekt in Weinburg. Hier gestalten junge Leute einen alten Waggon zum persönlichen Jugendraum um. Ein simpler Holzpavillon, eine Blumenwiese und ein ausgedienter Bahnwaggon reichen, um sich auszutauschen. Eigentlich unterscheiden sich die Bedürfnisse Jugendlicher von heute zu jenen von „damals“ doch nicht so sehr, wie manche meinen.