Keine toten Fische

Letzte Woche kam es zu einem Chemie-Unfall bei Constantia Teich. Lack floss in die Pielach. Höre ich die Schlagworte „Chemie-Unfall“ und „verschmutzte Gewässer“, schießen mir sofort schreckliche Bilder in den Kopf: Fische, die leblos im Wasser treiben. Und Menschen, die bergeweise tote Fische aus dem Wasser holen.

Zuletzt kursierten solche Bilder im Sommer 2022 in den Medien, als es in der Oder zu einem massenhaften Fischsterben kam. Tote Fische hat der Fischer Ewald Hochebner in der Pielach bislang nicht gesehen. Laut Experten droht auch kein ähnliches Szenario.

Ein wenig Glück war sicher im Spiel – etwa die Fließgeschwindigkeit oder die Menge des Lacks. Gleichzeitig verdanken wir das glimpfliche Ende der schnellen und ehrlichen Reaktion des Unternehmens, das einen Fehler kommunizierte. Und zum anderen der gelungenen Zusammenarbeit der Einsatzkräfte. Weiter so.