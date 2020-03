Fast 200 Pielachtaler und Interessierte fanden sich in der vergangenen Woche in der Kirchberghalle ein – um gemeinsam einen Film anzusehen, der derzeit auch im Kino läuft: Regisseurin Teresa Distelberger spürt in „Rettet das Dorf“ dem Dorfsterben und der Landflucht nach, diskutiert Zukunftsszenarien und Lösungsansätze.

„Ich hätte gern, dass die Jugend unserer Gemeinde diesen Film sieht“, sagte etwa Schwarzenbachs Bürgermeister Andreas Ganaus nach der Vorführung. Er sieht die Dokumentation als Inspirationsquelle – immerhin werden auch innovative Geschäftsideen gezeigt, Denkanstöße, wie das Land für junge Köpfe an Attraktivität gewinnen kann. „Es gibt auf dem Land auch Zuzug“, betonte Regisseurin Teresa Distelberger, die Chancen darin sieht, wenn sich Gemeinden öffnen: Fürs Kommen und Gehen von Zugereisten und Einheimischen. Und für die Ideen der Jugend: „Besonders wichtig ist ein offenes Ohr.“ Ein Rat, der nicht nur gut gemeint, sondern auch sinnvoll scheint.