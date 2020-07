Zu früh geschlossen. Und das bei schönstem Wetter. Mit Beschwerden sieht sich die Pächterin der Eibeck-Alm konfrontiert: Auch bei der Gemeinde Frankenfels gingen Mails ein, dass man mit dem Hüttenbetrieb nicht zufrieden sei.

Frankenfels Ärger wegen Service auf der Eibeck-Alm

Jetzt stellt die Gastronomin klar: Dass sie nur am 17. Juli – wegen eines Termins – ausnahmsweise früher schloss. Und dass zu diesem Zeitpunkt keine Gäste vor Ort waren. Getränke konnten dennoch per Selbstbedienung konsumiert werden. Und sie war telefonisch erreichbar, doch niemand meldete sich. Erst im Nachhinein folgte ein Beschwerdeanruf bei ihr. Der Kritiker verweigerte ihr aber – so ihre Angaben – seinen Namen zu nennen, was sie verärgert. Sie unterstreicht zudem, dass sie in der Mehrzahl zufriedene Gäste hätte. Die Hüttenwirtin hat ein offenes Ohr für ihre Besucher. Konstruktive Kritik anbringen, ist erlaubt. Aber anonym schimpfen, geht gar nicht. Wenn man nicht das direkte Wort zu ihr findet, sollte man künftig besser im Tal bleiben.