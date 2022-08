Aufklärung intensivieren

76.000 Euro verloren. Schmuck, Münzen und Bargeld - alles weg. Nein, nicht gestohlen, sondern freiwillig übergeben an vermeintliche „Interpol-Beamte“.

Eine 81-Jährige ging Trickbetrügern auf den Leim. Fälle wie dieser sind kein Einzelfall. Tagtäglich warnt die Exekutive vor dieser Kriminalitätsform. Dennoch machen die Kriminellen immer wieder leichte Beute. Ein schnelles, lukratives Geschäft. Ein Anruf genügt, Ängste schüren und ein überzeugendes, dominantes Auftreten eines behördlichen Organs, das keines ist. Die Opfer: meist - aber nicht nur! - Ältere. Warum?

Bei ihnen liegt oft noch ein gewisser „Behörden-Gehorsam“ vor. Ebenso der Glaube an Ehrlichkeit. Noch intensivere Prävention ist daher nötig: Aufklärung im Familien- und Bekanntenkreis, via Vereine, Gemeinden und Kriminalprävention. Vorfälle anzeigen! Nur so kann den Betrügern vielleicht doch das Handwerk gelegt werden.