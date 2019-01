Baugründe, Reihenhäuser oder Wohnungen – im Pielachtal tut sich diesbezüglich einiges. Denn den Gemeinden ist bewusst: Sie müssen Wohnraum schaffen, um die Jugend im Ort zu halten und attraktiv für Zuzügler zu sein. Denn diese garantieren, dass auch in Zukunft die Infrastruktur aufrechterhalten werden kann.

Dennoch gibt es bei Wohnbauprojekten – wie bei allen Veränderungen – immer wieder Unkenrufe. So machen sich etwa die Anrainer der geplanten Wohnungen in Ober-Grafendorf Sorgen, dass der Verkehr in ihrer Siedlung noch weiter zunimmt. Die Sorge ist auch nachvollziehbar. Keiner möchte starken Anrainerverkehr vor seiner Haustür haben, denn damit geht das Idyll der ländlichen Gegend Stück für Stück verloren.

Statt sich jetzt schon zu sorgen, sollte man besser abwarten, wie sich das Projekt entwickelt. Denn niemand möchte auf Kinderbetreuung und Nahversorger im Ort verzichten, da muss man auch Wachstum in Kauf nehmen.