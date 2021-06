Monate mit reduzierten Sozialkontakten, ohne Veranstaltungen und ohne Besuche in Freizeiteinrichtungen liegen hinter uns. Vor der Corona-Pandemie hätte sich kaum jemand solche Einschränkungen der Freiheit vorstellen können.

Für den Urlaub zog es uns immer weiter in die Ferne, und oft vergaßen wir, was unser Heimatort an Ausflugszielen zu bieten hat, gerade auch, wenn es um die Beschäftigung mit Kindern geht.

Die Auswertung der NÖ-Card-Eintritte zeigte, dass gleich zwei der beliebtesten Ausflugsziele des Bezirks St. Pölten im Pielachtal liegen, nämlich das Abenteuerland und die World of Styx. Und das Tal hat noch mehr zu bieten, sieben weitere NÖ-Card-Ziele und viele Gelegenheiten, die Natur und die Umgebung bei Wanderungen und Radtouren zu genießen, jetzt sogar wieder mit anschließender Einkehr.

Gerade in Corona-Zeiten haben wir erkannt, dass das Gute oft so nah liegt. Also nichts wie raus, und die Ausflugsziele in der Region erkunden.