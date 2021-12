Böllerfrei

Des einen Freud, des anderen Leid: Silvesterkracher und Feuerwerke. Ein bunter Sternenregen ergießt sich über das Himmelszelt. Das neue Jahr wird weltweit so begrüßt, wenn auch heuer Corona-gebremst.

Doch steht es sich in Zeiten, wo Natur- und Tierschutz immer mehr Raum finden sollten, dafür, Geld für ein kurzes Lichtgewitter in Schall und Rauch aufzulösen? Mitnichten. Die Böllerei bedeutet Stress für Haus- und Wildtiere.

Gerade Letztere sind in der kalten Jahreszeit besonders betroffen, wenn sie in Panik wichtige Fettreserven verbrennen und Futterstellen nicht mehr aufsuchen. Auch für den Menschen sind die Kracher risikobehaftet. Immer wieder geraten durch glühende Teile Objekte in Brand. Jedes Jahr verletzen sich Leute beim Entzünden von Böllern schwer. Das alles nur für ein wenig „Bling-Bling“ in der Finsternis?

Ein stilles Silvester kann ebenso feierlicher Beginn eines bombastischen Jahres sein. Einfach mal ausprobieren!