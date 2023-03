Chance zum Mitreden

Mehr Veranstaltungen für Jung und Alt, eine Renovierung des Mufflon-Wegs und Glasfaser-Ausbau – schon bei der Neubürger-Feier fragte die Gemeinde spielerisch nach Ideen für Loich. Eine lange Liste bewies das kreative Potenzial der Bevölkerung – und Aufholbedarf in manchen Punkten.

Jetzt will die Gemeinde einen Schritt weitergehen und die Bevölkerung in den Umbau des Wirtschaftsgebäudes einbeziehen. Ihr stehen schwierige Entscheidungen bevor. Zum Beispiel in der Frage: Wen versorgt das neue Fernheizwerk? Für die geplante Bürgerversammlung holt sie sich daher Hilfe von einem außenstehenden Mediator.

Die Gemeinde ist damit auf dem richtigen Weg. Sie gibt Bürgerinnen und Bürgern die Chance, ihre Heimat mitzugestalten. Als Nächstes wäre es schön, wenn die Bürgerbeteiligung keine hohle Phrase bleibt und die Ideen auch umgesetzt werden.