Das Pielachtal blüht auf

Strahlend gelbe Blüten, wohin man schaut. Die Dirndlstauden im Pielachtal stehen in ihrer Hochblüte. Am Wochenende können sie bei zwei Dirndlwanderungen noch einmal in ihrer vollen Pracht bewundert werden.

Auch in den Sozialen Medien tauchen die gelben Blüten aktuell vermehrt auf. In der Facebook-Gruppe „Was ist los im Pielachtal“ posten Menschen Bilder von ihren Wanderungen entlang der Sträucher oder aus ihren eigenen Gärten. In den Statusmeldungen auf WhatsApp präsentieren sie die Blütenpracht ebenfalls. Man merkt: Diese Pflanze ist vielen Pielachtalerinnen und Pielachtalern ans Herz gewachsen.

Vor rund 20 Jahren wurde die Marke „Dirndltal“ ins Leben gerufen. Mittlerweile ist sie offenbar eng mit der Identität des Tals verknüpft. Ein beeindruckender Erfolg für die Kleinregion Pielachtal, der zur Blütezeit besonders sichtbar wird.