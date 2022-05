„Fuck the system“: Mit diesem derben Sager versucht ein Unbekannter, auf den Parteischaukästen von SPÖ wie ÖVP in Weinburg seinen Unmut kundzutun. Was er dem Betrachter genau sagen will, bleibt jedoch offen.

Welches System hat versagt? Die Bildungspolitik? Das Gesundheitssystem? Die Corona-Maßnahmen? Oder auch die Weinburger Gemeindepolitik? Kritik ist erlaubt, aber sicher nicht so! Schmieraktionen sind immer der falsche Weg.

Wer etwas zu sagen hat, sollte direkten Kontakt zu den politischen Ansprechpartnern suchen. ÖVP wie SPÖ Weinburg zeigen sich gesprächsbereit. Das unterstreicht schon, dass die Gemeindeparteivorsitzenden, obwohl es sich um Sachbeschädigung handelt, von einer Anzeige abgesehen haben. Es gibt Bürgermeistersprechstunden und Gemeinderatssitzungen. Genug Optionen, um zu sagen, was denn am System nicht passt.