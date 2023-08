Der Traum geht weiter

Für den Rabensteiner Alexander Schmirl ist mit WM-Gold in der „Königsklasse“, dem Dreistellungsmatch, ein sportlicher Traum in Erfüllung gegangen. Der Ausnahmeschütze kann jetzt noch einen draufsetzen – bei den Olympischen Spielen 2024.

Ganz fix ist die Quali für die Paris aber noch nicht. Schmirls WM-Titel sicherte Österreich einen Quotenplatz. Sprich: Der Verband könnte auch einen anderen Schützen nach Paris schicken. Der Weltmeister muss also seine Leistungen bei den Titelkämpfen in Baku bestätigen. Dass schon jetzt das ganze Pielachtal aus dem Häuschen ist, liegt auf der Hand. Die Region ist stolz auf ihr Aushängeschild, das sympathisch, bodenständig und zielstrebig beste Werbung für den Schützensport bestreitet. Könnte Schmirl nach der WM auch bei Olympia reüssieren? Gewiss, wenn er neuerlich so nervenstark auftritt. Ein Traum hat sich für ihn jetzt erfüllt. Einen neuen Traum kann der Rabensteiner weiterträumen – und auch jenen wahr werden lassen.