Die Wanderlust am Drahtesel ausleben

Es muss nicht immer der klassische Urlaub am Meer sein. Mittlerweile gibt es viele Menschen, die etwas abenteuerlicher urlauben, und das auch dokumentieren. Der Kirchberger Manfred Maier ist einer davon. Sympathisch an seinen Reisen auf zwei Rädern ist, dass er zeigt, mit wie wenig man sehr weit kommen kann. Wer sein Gepäck allein mit Muskelkraft tausende Kilometer weit transportieren muss, verzichtet gerne auf einen zweiten Koffer. Auch eine ordentliche Portion Mut gehört dazu. Denn dass man mitten in Kanada von einem schlimmen Unwetter überrascht wird, ist nicht ausgeschlossen.

Die Devise „der Weg ist das Ziel“ trifft auf Radreisen definitiv zu. Das Strampeln kann noch einmal eine ganz andere Wertschätzung für das Zurücklegen von weiten Strecken mit sich bringen. Es geht nicht immer nur darum, am Urlaubsort anzukommen, das eigentliche Abenteuer ist der Weg dahin. Und das endgütige Reiseziel, in Maiers Fall Alaska, ist nach so einer Reise sicher umso schöner.