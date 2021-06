168 Wohnungen in der Felix-Iribauer-Straße, 80 Wohnungen gegenüber des Friedhofes und 33 Wohnungen im Rahmen des neuen Zentrumsprojektes. Die Wohnbauträger haben Gefallen an Ober-Grafendorf gefunden und das nicht erst seit der Corona-Pandemie.

Zu Beginn des Jahres waren es in Ober-Grafendorf knapp 4.600 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Pielachtalgemeinde. Ein leichtes Minus im Vergleich zum Vorjahr. Als Grund dafür gab Bürgermeister Rainer Handlfinger etwa auch den starken Wohnbau in der Landeshauptstadt an. Jetzt zieht Ober-Grafendorf in diesem Bereich stark nach.

Das langfristige Ziel 5.000 Einwohner zu erreichen, scheint in greifbare Nähe zu rücken. Ob die Wohnbauoffensive den erhofften Zuzug bringen wird oder nicht, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Faktoren wie ärztliche Versorgung und Kinderbetreuung im Ort sowie der öffentliche Verkehr sollten dabei nicht vergessen werden.