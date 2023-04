Dinge, die erzählen

Eine Schreibmaschine, Familienfotos in Schwarzweiß oder hölzernes Gerät für die Feldarbeit: Auf Dachböden, in Kellern, Stadeln und Schränken findet sich manch alter Kram. Einiges mag man am liebsten loswerden. Anderes wird gehütet wie ein Schatz und bei manchem erschließt sich der Sinn nicht mehr auf den ersten Blick. Trotzdem erzählen diese Dinge vom Leben, Arbeiten und Feiern in früheren Zeiten.

Immer wieder finden solche Objekte ihren Weg zur örtlichen Heimatforschung, wie vor Kurzem die Goldhaube in Hofstetten-Grünau. Dort tragen sie zum Wissen über die eigene Heimat bei. Die Heimatforschung erfüllt so eine wichtige Aufgabe: Sie bewahrt die lokale Geschichte für die Nachwelt, im besten Fall aus möglichst vielen Perspektiven.

Vielleicht lohnt sich also ein zweiter Blick vor dem Ausmisten und bevor das Wissen verloren geht.