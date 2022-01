Echte Kerle

Täglich rollen sie mit ihren tonnenschweren Lkw auf den Straßen der Region. Mitunter nerven sie manch gestressten Autofahrer, wenn dieser in deren Kolonne mitrollen muss.

Doch was viele nicht wissen: Am Steuer einiger dieser Brummis sitzechte Kerle mit großem Herzen. Sie haben sich als „Pielachtal Trucker‘s“ formiert und tun alljährlich Gutes.

So wie erst am Sonntag. Da haben sie über 2.000 Euro einem alleinerziehenden Vater überreicht. Dieser kann damit seine offene Miete und Rechnungen endlich bezahlen.

Denn das Schicksal macht es dem einstigen Staplerfahrer nicht leicht. Die fünfjährige Tochter hat Autismus, benötigt Therapien. Zum Überfluss spielte das Herz des 45-Jährigen nicht mehr mit. Notoperation. Er ist am Weg der Genesung, doch an Arbeit ist noch nicht zu denken. Er ist für seine Tochter in Pflegekarenz. Die Kosten bleiben. „Ich bin überwältigt“, so seine Antwort auf die Spende. Ich stimme zu: „Ich bin es auch!“