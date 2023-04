Ein Seiterl bei den Liebsten

as Lokalsterben im Pielachtal geht weiter: Mit 1. April sperrte Ingrid Dirnberger ihre „Genussstubn“ in Kirchberg zu. Sie ging in Pension und fand bislang keine Nachfolge für das Lokal.

Jetzt wurde bekannt, dass Ende April auch das „Ostwind im Gasthaus Mentil“ in Hofstetten-Grünau zusperren wird. Den Betreibern machten laut einem Facebook-Posting die Belastungen der letzten Jahre einen Strich durch die Rechnung.

Beide Schließungen sind bitter für das Tal. Orte der Kommunikation gehen verloren und die kulinarische Vielfalt schwindet. Bleibt zu hoffen, dass sich Mutige finden, die die Betriebe weiterführen wollen.

Aber Mut von Seiten der Wirte reicht nicht. Es braucht auch Kundschaft, die ihr Angebot nutzt und die Wirtshauskultur am Leben erhält – trotz Teuerungen. Dann eben wenige, aber bewusste Seiterl trinken als Unterstützung für die eigenen Lieblingsorte.