Betreiber von Sportstätten haben es heuer schwer, Gastronomen umso mehr. Corona und zweimaliger Lockdown rücken das Kletterzentrum Weinburg und seinen Gastrobetrieb in eine wirtschaftlich prekäre Lage.

Und genau in dieser zeigt Martin Kerndler, Betreiber des dortigen Piel8tal-Bistros, dass gerade jetzt die Zeit gekommen ist, in die Zukunft des Kletterzentrums zu blicken. Er ist – vorerst interimistisch – neuer Geschäftsführer der Halle. Der Vorgänger hat – trotz Erfahrung in der Kletterszene und innovativer Ideen– nach einem kurzen Gastspiel aufgehört. Bistro-Chef Kerndler bringt auch gute Voraussetzungen mit: Er ist Fitnesstrainer, hat Erfahrung in Führung und Verkauf in einem Fitnessinstitut. Vor allem aber kennt er als Pächter des Kletterhallenlokals die Linie, die Ortschef Peter Kalteis für das Zentrum, das im Eigentum der Gemeinde steht, verfolgt. Dieser weiß um die Arbeitsweise Kerndlers im Gastrobereich. Ein guter Start für eine sichere Seilschaft scheint gegeben.