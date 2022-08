Erinnern statt tabuisieren

Seit Oktober ist Jürgen Durl über 30 Mal ausgerückt, um Babys und kleine Kinder zu fotografieren, die viel zu früh von ihren Eltern gegangen sind oder nie das Licht der Welt erblickt haben. Eltern von Sternenkindern bleibt nur eine ganz kurze Zeit mit ihrem Schützling. Die Sternenkind-Fotografen wie Durl helfen ihnen, diesen Moment für immer einzufrieren. Das machen sie alles ehrenamtlich.

Abgesehen davon, wie unersetzlich wertvoll dieser freiwillige Einsatz ist, zeigt es, wie das Tabu immer mehr wegbricht. Und das ist gut so. Wie oft Durl ausrückt, deutet schon darauf hin, Sternenkinder sind leider keine Seltenheit. Eltern ernst nehmen in ihrer Trauer ist der erste Schritt, um sie im Heilungsprozess zu unterstützen. Ein Mantel des Schweigens hilft nicht. Statt zu versuchen, ihre Kleinen zu vergessen, können Eltern sich dank der Fotos für immer an sie erinnern.