Auf gleichbleibend niedrigem Niveau waren die Corona-Zahlen im Pielachtal in den letzten Monaten. Nun steigen sie wieder an. In Kirchberg sind es derzeit mit rund 60 Infizierten die meisten seit Beginn der Pandemie. In Frankenfels und in Loich haben die Verantwortlichen bereits reagiert und den Parteienverkehr auf der Gemeinde eingeschränkt.

Es ist unübersehbar: Es geht wieder los, eine neue Welle nimmt Fahrt auf. Gerade weil die Pandemie uns allen schon so viel abverlangt hat, gilt es jetzt, auf den eigenen Hausverstand zu hören. Es gibt wohl niemanden mehr, der die diversen Maßnahmen nicht als mühsam empfindet. Dennoch: Egal ob geimpft oder nicht, Hygienemaßnahmen sollten wieder mehr in den Fokus rücken. Und warum nicht vor einem Event noch einmal kurz zum Testen, auch wenn man geimpft ist? Nach dem Motto „hilft’s nichts, schadet’s nichts“.