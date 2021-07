Das Corona-Jahr hat uns einiges abverlangt. Die sozialen Kontakte — oft auch zur Familie — mussten eingeschränkt werden, Veranstaltungen durfte es keine mehr geben und auch finanziell kamen einige in Not. Mit dem Sommer kommt nun aber ein Stück Normalität zurück. Im Pielachtal und der Umgebung gibt es bereits einige Veranstaltungen.

In Kirchberg steht einem neuen Kulturverein sogar eine Vereinsgründung bevor. Über den Sommer soll es einige Events unter freiem Himmel geben. Und auch in Ober-Grafendorf setzt Bestmanagement auf Frischluft bei den Seefestspielen Ober-Grafendorf. Einem kulturellen Abend steht also nichts mehr im Wege.

Damit diese frisch gewonnene Normalität anhält, ist es notwendig, auch weiterhin den eigenen Hausverstand einzusetzen. Denn eines ist sicher: Ein erneuter Anstieg der Corona-Infizierten ist jederzeit möglich. Wie sich dieser auf Psyche und Wirtschaft auswirkt, sollten wir nicht austesten.