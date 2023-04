Frauen an die Kettensäge

Die Rollenverteilung in der Landwirtschaft hat sich heute in vielen Bereichen geändert. Und das ist gut so. Das Klischee der Bäuerin, die sich vorrangig um Haushalt, Küche und Kinder - und natürlich, so weit es in ihren „Kräften steht“, um Stallarbeit kümmert, während der Mann zur schweren und riskanten Arbeit in den Forst ausrückt, hat sich in den letzten Jahrzehnten glücklicherweise gewandelt.

Das Bedienen einer Motorsäge ist beispielsweise nicht mehr „reine Männersache“. Das beweist Verena Karner aus Loich. Bei der Staatsmeisterschaft in Waldarbeit holte sie sich in der Disziplin „Kettenwechseln“ den ersten Platz. Die erst 16-Jährige zeigte, dass in einer Männerdomäne nicht immer nur die Muskelkraft Erfolgsgarant ist. Die landwirtschaftlichen Fachhochschulen und Veranstalter der Forstbewerbe leisten hier einen wesentlichen Beitrag, um mit alten Klischees aufzuräumen. Weiter so!