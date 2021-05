Der Kräutergarten in Weinburg sorgte schon oft für Schlagzeilen. Zunächst für negative, dann für positive. Er kostete knapp 300.000 Euro, also mehr als geplant – was die ÖVP im Gemeinderat heftig kritisierte. Dann wurde das Weinburger Projekt zum NÖ Schaugarten, und die Landjugend heimste beim Projektmarathon eine Goldmedaille ein, für „Melissa’s Kräuterhäuschen“.

Jetzt wird der Kräutergarten zum niederösterreichweit einzigen Ausbildungsort für TEH-Praktiker. Die Auszubildenden in Traditioneller Europäischer Heilkunde können hier vor Ort praktische Arbeiten durchführen. Organisiert hat das die Leiterin des Kräutergartens Lotte Riesenhuber. Sie hat auch schon ein bunt gemischtes Workshop-Programm zusammengestellt. So sorgt der Kräutergarten wieder für positive Schlagzeilen und wird bekannter – und mit ihm Weinburg. Für die Gemeinde ist er Alleinstellungsmerkmal, auch wenn er sich auf den ersten Blick wirtschaftlich nicht rechnet.