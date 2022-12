Geglückte Kooperation

Die Kooperation zwischen Niederösterreich Bahnen, Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal und Mostviertel Tourismus hat in der Weihnachtszeit hervorragend geklappt. Jeder Adventmarkt hatte ein griffiges Schlagwort. Die Mariazellerbahn erhöhte den Takt und in Schwarzenbach gab es ein extra Taxi-Shuttle zum Bahnhof. Alle Infos standen etwa auf einem übersichtlichen Flyer. Das zahlte sich aus. Die Märkte waren gut besucht und rund 48.000 Menschen fuhren mit der Mariazellerbahn, so viele wie nie.

Aber der Erfolg der Zusammenarbeit lässt nicht nur in Gästezahlen messen: Je mehr Menschen öffentlich anreisten, desto weniger alkoholisierte Fahrer saßen am Steuer. Je weniger Autos sich in Bewegung setzten, desto geringer CO2-Ausstoß und Verkehrsbelastung. In diesem Sinne leisteten die Organisatoren heuer auch einen Beitrag zu Sicherheit und Umweltschutz. Weiter so!