Viele Jahre beherrschte das Thema „Landflucht“ die Debatten um die Einwohnerentwicklung. Die Corona-Pandemie bewirkte ein Umdenken — und das könnte noch weitergehen. So sprechen Experten schon von einer Stadtflucht. Gerade im Lockdown haben es viele Menschen schätzen gelernt, wenn sie draußen in der Natur sein können und dann auch noch vorzugsweise im eigenen Garten. Dieses Bewusstsein ist eine Chance für kleine Gemeinden, sofern es noch Baulandreserven gibt. Denn das Interesse ist da, das zeigt sich auch in den Pielachtal-Gemeinden und St. Margarethen.

Wichtig ist jetzt, dass sich die Gemeindevertreter Gedanken darüber zu machen, wie sie diesen Trend nutzen können. Schließlich gilt es besonders in den kleinen Gemeinden genug Nachwuchs zu bekommen, um die Infrastruktur wie Schule und Kindergarten im Ort zu halten. Ist diese Infrastruktur nämlich nicht mehr vorhanden, sieht es auch mit dem Zuzugsinteresse schlecht aus.