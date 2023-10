Hege heißt Pflege

Wildbret ist für manche das kulinarische Highlight des Jahres, für andere gleicht der Genuss eines Rehbratens dem Mord an einem unschuldigen Wesen. Einerseits ist es natürlich verständlich, wenn Personen in ihrer Ernährung auf Fleisch verzichten, aber andererseits geht es bei der Jagd in den heimischen Wäldern ja nicht nur um die Nahrungsmittelproduktion. Zumindest die bewusste und verantwortungsvolle Hegejagd ist von großer Bedeutung für den Erhalt eines gesunden Waldes.

Vermutlich noch gesünder wäre es, wenn sich der Wald noch selber regulieren könnte. Doch ohne Wolf und Co. braucht es den Eingriff des Menschen, um die Balance zwischen Wild und Wald zu halten. Selbst wenn sich vormals heimische Raubtiere in unseren Breitengraden wieder ansiedeln, würde es bis zur natürlichen Regulierung des Wildbestandes wohl viele Jahrzehnte dauern. In der Zwischenzeit kanne in Hirschragout dem Wald sogar helfen.