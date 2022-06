Hier packt der Ortschef an

Top-modern präsentiert sich die neue Rabensteiner Rettungsstelle: ein schicker Empfangsbereich, helle Büros und bequeme Schlafräume. Dafür hat die Gemeinde eine Million Euro investiert. Und jeder Cent ist hierfür gut angelegt.

Gerade in Zeiten, wo es schwieriger wird, Leute für den ehrenamtlichen Rettungsdienst zu begeistern, bietet die neue ASBÖ-Stelle beste Voraussetzungen, diesen ein Wohlfühlklima zu bieten. Eigentlich wäre der Bau kostspieliger gewesen, wären da nicht die vielen Freiwilligen, die unzählige Stunden unentgeltlich mitangepackt haben. So wurde gespart. Dass so viele mitgemacht haben, liegt wohl auch daran, dass Bürgermeister Wittmann Vorreiter war und mitangepackt hat.

Rabenstein hat mit diesem Projekt gezeigt, wie einfach gelebte Dorfgemeinschaft – überparteilich und vereins- und organisationsübergreifend – funktioniert. Nachahmung erwünscht!