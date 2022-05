Hilfe holen, zeigt Stärke

Als Studentin habe ich oft Lebensmittel gerettet und fast nur Second Hand gekauft. Aber nicht, weil es cool und trendy war. Sondern weil es Geld gespart hat. Manchmal reicht es einfach nicht aus und es sollte nichts normaler sein, als sich in schwierigen Situationen Unterstützung zu holen.

Schon seit zehn Jahren bietet die Tafel des Roten Kreuzes in Kirchberg genau diese an. Doch immer noch sei die Hemmschwelle hoch, erzählt das Team.

Das ist schade. Damit entgeht einem einerseits die Chance, Ware vor dem Mistkübel zu bewahren. Andererseits legt man sich selbst Steine in den Weg zurück in die finanzielle Stabilität. Schuld ist das Stigma, das an Notlagen haftet.

Aber Menschen, die sich Hilfe holen, sollten weder mit der Schuldfrage noch mit Mitleid konfrontiert werden. Denn mit helfenden Händen können prekäre Situationen schneller hinter sich gelassen werden.