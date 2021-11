Hilfe im und aus dem Tal

Während viele Pielachtaler das verlängerte Wochenende genossen, standen rund hundert Feuerwehrleute aus dem Pielachtal im Rax-Gebiet im Einsatz. Dort wütet seit einer Woche ein verheerender Waldbrand. Ohne zu zögern, packten sich die Feuerleute zusammen, um zu helfen.

Ebenfalls am Wochenende brach in einem Hackschnitzellager in Frankenfels ein Feuer aus. Wieder war der Einsatz vieler Helfer gefragt, um Schlimmeres zu verhindern, und wieder rückten die Floriani aus, um zu helfen.

Egal ob Verkehrsunfall, Trinkwasserversorgung, Hochwasser und Brandeinsätze in der Region oder außerhalb, unsere Feuerwehren sind immer bereit zu helfen - freiwillig und unentgeltlich. Es sind zum Teil unglaubliche Leistungen, die unsere Feuerwehren vollbringen. Sie stellen das Gemeinwohl vor das des Einzelnen. Wir danken euch dafür!