Ich kann nicht, weil...

Blutkonserven werden gerade im Sommer zur Mangelware. Denn dann gehen weniger Menschen spenden. Leider kann der Lebenssaft immer noch nicht über längere Zeiträume gelagert werden, also braucht es für eine gute Versorgung viele Freiwillige. So wie in den meisten Bereichen sind es einige wenige, die sich immer wieder anzapfen lassen.

Aber oft ist es gar nicht der Unwille, der vom Spenden abhält. Es ist das Unwissen, wo es eine Möglichkeit gibt, eine schlechte Erfahrung, fehlende Zeit. Doch wenn wir uns bei der Nase nehmen, sind das meistens nur Ausreden. Vor Jahren durfte ich aufgrund eines Eisenmangels nicht Blutspenden. Das ist seither meine Ausrede, die ich als Entschuldigung vor mir hertrage. Und sie stößt auf Akzeptanz. Allerdings habe ich seitdem auch meine Ernährung umgestellt und nehme Supplemente. Außerdem, Plasmaspenden war ich auch während meiner Studienzeit. Denn das war gut gezahlt. Sind wir uns also ehrlich, erkennen unseren Schweinehund und überwinden ihn.