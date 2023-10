Jugend packt an

Bei „72 Stunden ohne Kompromiss“ zeigen junge Menschen, wie viel Gutes für die Gemeinschaft man erreichen kann, wenn viele Hände mit anpacken. In Ober-Grafendorf stand die Revitalisierung des Gartens der „Gelebten Hoffnung“ am Programm, der zuvor sehr verwildert war.

Nun haben die Gäste der Tagesheimstätte einen lebendigen Garten mit Barfußweg. Aber auch die jungen Menschen selber profitieren von dieser Art von Projekten. Es ist gut, dass es solche Projekte gibt, in denen Jugendlichen die Gelegenheit gegeben wird, positive Erfahrungen rund um die eigenen Fertigkeiten zu sammeln. Gerade für die Jahrgänge, die sich während der Corona-Zeit weniger entfalten konnten.

Anstatt zu Hause auf der Couch zu sitzen, zeigen sie, was in ihnen steckt und lernen dabei so einiges über Teamarbeit. Und am Ende des Projekts war wohl für alle Beteiligten eindeutig, dass es ein wunderbares Gefühl ist, etwas für die Allgemeinheit geleistet zu haben.