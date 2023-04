Jugendlichen Vielfalt bieten

Gute Jugendarbeit in den Gemeinden ist das Fundament für die Zukunft. Deswegen sind Projekte wie „Streetwork Pielachtal“ wertvoll - nicht nur für die Jugendlichen selbst, sondern für die gesamte Gesellschaft. Wenn junge Menschen in ihrer Heimat Unterstützung erfahren, eine Anlaufstelle bei Problemen kennen, dann sorgt das für weniger Spannungen in den Familien sowie in der Schule.

Außerdem ist es wichtig, dass es ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten gibt. Sei es in Jugendräumen, Vereinen oder auch bei Partys, wie kürzlich in St. Margarethen.

Das Streetwork-Projekt könnte jedoch im September auslaufen. Laut Nadine Macheleidt-Pfeifer von der Regionalplanungsgemeinschaft ist durch die politischen Veränderungen in Niederösterreich die Finanzierung unklar. Es wäre schade drum - jetzt wo Infrastruktur und Beziehungen aufgebaut wurden. Hoffentlich gibt es eine Verlängerung.