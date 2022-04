Junge bauen ihr Morgen

Eine unbeschwerte Jugend schaut anders aus als Krankheit, Krieg und Klimakrise. Durch Covid fiel die wichtige Abnabelung von der Familie weg. Gleichzeitig waren viele junge Menschen plötzlich mit dem Tod konfrontiert. Während manche Entwicklungsschritte also ausblieben, mussten sie gleichzeitig schneller erwachsen werden. Jetzt das gleiche Bild. Alle Schirme sind voll von Zerstörung und sinnlosem Leid.

Aber was macht die neue Generation? Sie reicht denen die Hand, die sie brauchen. Die Jugendinfo NÖ erzählt, viele haben während Covid begonnen, sich freiwillig zu engagieren. Und die Solidarität wächst nun mit der Ukraine-Krise. In Kirchberg etwa veranstaltet eine Klasse ein Benefiz und hilft ihrer ukrainischen Mitschülerin beim Deutsch lernen. Die neue Anlaufstelle am Bahnhof Klangen haben sich die Jungen also wirklich verdient. Um einfach mal für sich zu sein. Und auch, um das Erlebte zu besprechen.