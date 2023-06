Kein Scherz

Sag mir, wo die Blumen sind? Wo sind sie geblieben?

Diese Strophe des bekannten Liedes kommt einem zum Diebstahl beim Gasthaus Strohmaier in Hofstetten-Grünau in den Sinn. Dort verschwanden schon zum zweiten Mal Blumenkisten mit Pelargonien. Ein dummer Scherz? Eine gezielte Aktion, um dem Wirten zu Schaden? Oder auch ein Gelegenheitsdiebstahl, um sich selbst den Blumenkauf zu ersparen?

Was immer das Motiv ist und wenn auch der Schaden sich in Grenzen hält: So was geht gar nicht. Genauso wenig wie die sich häufenden Diebstähle beim bäuerlichen Selbstbedienungsladen. Diebstähle sind kein Kavaliersdelikt. Das Pielachtal darf sich zum Glück zu jenen Bereichen Niederösterreichs zählen, wo Diebstahls- und Einbruchsdelikte sich noch in Grenzen halten, vor allem im Vergleich zu Orten in Nähe zu städtischen Ballungszentren. Dennoch stimmen die aktuellen Vorfälle nachdenklich. Denn, wenn sich solche Aktionen wiederholen, wird man mitunter manches, was das Tal so bereichert, nicht mehr vorfinden.