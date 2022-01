„De gustibus non est disputandum - Über Geschmack lässt sich nicht streiten“: Die lateinische Redewendung kommt einem zwangsläufig in den Sinn, wenn man die „Kunstwerke“ jenes jungen Pielachtalers betrachtet, die er in den vergangenen Monaten auf Briefkästen, einer Unterführung und am Wartehäuschen der Bahnhaltestelle Mainburg hinterließ.

Er zog durch den Hofstettener Ortsteil und besprayte das fremde Gut. Was er nicht bedachte, ist, dass in einer kleinen Katastralgemeinde Aktionismus ins Auge sticht und nicht immer den Geschmack des Betrachters trifft. Anzeige und Ausforschung gehen da rasch Hand in Hand.

Der 19-Jährige ist geständig, das Motiv noch unklar. Am Bahnhof Klangen gab es erst mit dem Streetwork Pielachtal die Chance, einen Waggon nach Herzenslust zu besprayen, kostenlos und straffrei. Eine Option für den Sprayer, denn zum Streetwork Kontakt zu knüpfen, ist wahrlich keine Kunst!