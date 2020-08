Der Getränkeautomat am Bahnhof Böheimkirchen wurde aufgebrochen, ein Lokal in Markersdorf bei Neulengbach ebenso. Die mutmaßlichen Täter sind aber keine Profis, sondern einfach drei junge Männer aus dem Raum Neulengbach und ihre erst 17-jährige Komplizin.

In Ober-Grafendorf, unweit des Wohnortes der jungen Frau, wird diese samt einem ihrer Kumpanen bereits erwartet. Aber nicht von Familie, Freunden oder Bekannten, sondern von der Polizei. Jähes Ende einer Diebstour.

Dass die beiden erwischt wurden, ist einem aufmerksamen Bürger zu verdanken. Dieser merkte die Unbekannten im Lokal und gab der Polizei das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges durch. Anderer Schauplatz: Ein Vandale ließ kürzlich am Bahnhof Klangen seiner Aggression freien Lauf. Auch er wurde durch einen Zeugenhinweis ausgeforscht. Beide Ermittlungserfolge sind klarer Appell an die Bürger: Ein kleiner Hinweis an die Polizei kann die Sicherheit einer ganzen Region erhöhen.