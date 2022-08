Lernen ohne Mühe

Im Sommer verwandelt sich für die Pielachtaler Kids das ganze Tal in ein Klassenzimmer. Denn die vielen Ferienspiele sorgen nicht nur für Spaß und verschaffen den Eltern ein paar freie Stunden. Die Kinder sind dabei die ganze Zeit am Lernen. Über die Geschichte der Region und ihres Ortes, wie der Bäcker sein Brot backt und der Bauer sein Feld bestellt. Was die Feuerwehr leistet und welche Sportangebote es gibt.

Dieses Wissen, wie die Welt um sie herum funktioniert und wer die Menschen sind, die sie am Laufen halten, können sie nur in der Praxis so gut aufnehmen. Ihr natürlicher Wissensdurst wird gestillt und beim Tun bleibt das Erlernte auch viel besser im Gedächtnis. Möglich ist das Ganze – wie in der Schule – nur dank der vielen Menschen, die ihr Wissen mit dem Nachwuchs teilen. Der Clou dabei: Die Kids merken nicht einmal, dass sie lernen. Und mit viel neuem Wissen ins Schuljahr starten.