Lesen statt gaffen

Neugier - ein menschlicher Zug. Immer am neuesten Stand sein. Wer möchte das nicht?

Wenn man zu einem Unfallort kommt, ist es nahe liegend, wissen zu wollen, was passiert ist. Doch Schaulust hat klare Grenzen. Dann, wenn Gaffer sich am Unfallgeschehen ergötzen, mitunter Bilder von Verletzten anfertigen und diese in sozialen Netzwerken ungefiltert teilen.

Beim Zugunglück in Hofstetten-Grünau sah sich die Feuerwehr gezwungen, solche Gaffer „wegzustampern“. Nicht nur, dass es pietätlos ist, Bilder von Verletzten zu teilen, Schaulustige behindern mitunter Rettungs- und Bergearbeiten oder gefährden sogar sich selbst.

Blaulichtorganisationen sind medial geschult. Meist kurz nach dem Geschehen werden Presseberichte auf deren Web- und FB-Seiten veröffentlicht. Auch die NÖN berichtet online zeitnahe. Hier kann man nachlesen; diese Berichte teilen, ohne die Privatsphäre Betroffener zu verletzen.