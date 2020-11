Winter 1944/45. Adolf Hitler und die Reichsführung spüren die zunehmende Schwächung ihrer Streitkräfte. Das Dritte Reich liefert sich mit den Alliierten einen erbitterten Kampf.

Luftangriffe auf Wien. Mütter bangen in Luftschutzkellern um das Leben ihrer Kinder. Einigen gelingt die Flucht, darunter Heinz Fischer mit Schwester und Mutter. In Loich fanden sie bis Kriegsende Zuflucht.

Letzte Woche wandelte der Alt-Bundespräsident hier auf den Spuren seiner Kindheit. Trotz Schrecken des Krieges hat er schöne Erinnerungen an das halbe Jahr, wo er in Loich lebte. Heute vermarktet sich die kleine Gemeinde als die „Blüte im Dirndltal“. Doch schon 1945 wurde der Ort zum Frühling für jenen Mann, der später an Österreichs Spitze stehen sollte. Hier wurde sein Überleben durch die Großzügigkeit und Herzlichkeit der Loicher gesichert. Fischers Politikerkarriere führte ihn später auf verschiedenste Kontinente. Doch „die Loich“ ist für ihn durch keine Weltmetropole ersetzbar.